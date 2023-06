Incendio in un’abitazione a Tombolo: due persone intossicate

Tombolo (Padova), 21 giugno 2023 – Grande paura nella notte, quando sono interventi i vigili del fuoco per l’incendio in un’abitazione in via Malzone a Tombolo (Padova). A seguito del quale un anziano è rimasto intossicato insieme alla nuora, quest’ultima ha respirato fumo nero nel tentativo di soccorrerlo.

Sul luogo dell’incendio erano al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Cittadella (Padova) e i volontari di Borgoricco, che hanno prestato il primo soccorso all’anziano 76enne e alla nuora, contestualmente hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme, che avevano interessato la camera da letto e le stanze adiacenti.

Le due persone sono state poi affidate alle cure del personale sanitario del Seum118, precedentemente allertato, e trasferite in ospedale per le necessarie cure per intossicamento. A seguito dei rilievi dei tecnici dei vigili del fuoco sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. L’intervento dei vigili del fuoco iniziato mezz’ora dopo la mezzanotte è terminato alle 4, sul posto anche i carabinieri della stazione di Cittadella.