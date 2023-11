Incendio nel Padovano, distrutto un appartamento: due persone intossicate

Camposampiero (Padova) 7 novembre 2023 – Una grande paura e danni materiali in abitazione nella zona centrale del Comune di Camposampiero. Nel corso della notte alle 2.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montegrappa per un incendio divampato in una cucina al primo piano di un condominio di 12 appartamenti, due persone lievemente intossicate.

I pompieri arrivati da Cittadella, Padova e con i volontari di Borgoricco con tre autopompe, un’autobotte, il carro auto protettori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre l’intero edificio era stato già evacuato in piena sicurezza.

Due persone sono rimaste lievemente intossicate, assistite dal personale sanitario del Suem118 giunto prontamente in loco, successivamente sono state trasportate in ospedale per i necessari accertamenti. Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento l’incendio, che ha completamente bruciato la cucina, danneggiando anche del laterizio del tetto.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile fino alle riparazioni e al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento sono terminate poco dopo le 7 di stamani.