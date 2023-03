Incendio a Castelbaldo: a fuoco deposito di casse in plastica per le mele

Le fiamme al deposito di Castelbaldo, in provincia di Padova

Castelbaldo (Padova), 09 marzo 2023 – Un grosso incendio che ha visto bruciare oltre 400 casse vuote contenitrice di frutta. Ingenti i danni. Il fatto è successo ieri serata, mercoledì 8 marzo, alle 19.45 circa. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un rogo in un piazzale in via Paiette utilizzato come deposito all’aperto, in cui erano custoditi 400 grandi contenitori in plastica adatti per il trasporto di mele. Le fiamme erano visibili da alcune centinaia di metri e l’allarme è stato lanciato da alcuni residenti. Sono giunte quattro squadre dei VVF da Este, Abano, Padova e anche da Castelmassa (Rovigo) con tre autopompe, quattro autobotti e 18 operatori.

I vigili del fuoco hanno lavorato per lo spegnimento delle fiamme, proseguito fino a notte, con le conseguenti e necessarie operazioni di bonifica dell’area. Il propagarsi dell’incendio è stato presumibilmente favorito dalla presenza della plastica ma le cause dell’origine delle fiamme sono al vaglio dei tecnici. Contestualmente è stata attivata anche la centrale operativa del Suem118 a scopo precauzionale, ma non è stato necessario un intervento del personale sanitario in quanto non ci sono state persone coinvolte e ferite.