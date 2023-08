Padova, vasto incendio in un deposito di prodotti cinesi: al lavoro decine di uomini e mezzi dei vigili del fuoco

Padova, 21 agosto 2023 – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato la notte scorsa in una porzione di capannone di un deposito di materiale proveniente dalla Cina, in via Uruguay a Padova. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme, già molto estese all'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, hanno interessato oltre 1.500 metri quadrati dell'edificio, che è poi collassato.

Decine di uomini e mezzi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, intervenuti da Padova, Abano Terme, Piove di Sacco e Treviso con tre autopompe, tre autobotti di cui una cisterna chilolitrica, l'autoscala e 22 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a circoscrivere il rogo, e proseguono le operazioni di bonifica e di spegnimento di tutti i focolai.