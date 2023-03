Incendio con esplosione Padova: morta una donna, salve tre persone

Incendio con esplosione: a fuco un'abitazione

Sant’Urbano (Padova), 26 marzo 2023 – Poco dopo le 8 di questa mattina si è verificata un’esplosione a seguito di un incendio a Sant’Urbano, nel padovano.

È andata a fuoco una casa di due piani abitata da una famiglia: il padre e i due figli si sono salvati, mentre la madre è stata purtroppo recuperata dai vigili del fuoco senza vita.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco e Usar (Urban search and rescue) per escludere la presenza di altre persone e per lavorare allo spegnimento dell’incendio.

Notizia in aggiornamento