Padova, scoppia un incendio in università: evacuato il dipartimento di fisica

Padova, 18 giugno 2024 – Scoppia un incendio all’Università di Padova, evacuato l’ateneo. Non ci sono persone intossicate o ferite nel rogo divampato questa mattina a Palazzo Bo, dove le fiamme hanno colpito il tetto del Dipartimento di Fisica e Astronomia. Estinto l’incendio, il dipartimento è tornato fruibile per gli studenti nel corso della mattinata.

Non è la prima volta che scatta il panico in ateneo: due anni fa c’era stata un’esplosione in un laboratorio durante degli esperimenti di chimica e una ricercatrice era rimasta ferita.

Cosa è successo oggi

Le fiamme potrebbero essere scaturire durante l'esecuzione di alcuni lavori sulla copertura dell’ateneo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito spento l’incendio, evitando la propagazione del rogo al resto della struttura. Impegnati sul posto le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Padova con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e nove operatori.