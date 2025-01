Incendio a Villafranca Padovana, 74enne fa esplodere bombola del gas: morto carbonizzato

Padova, 16 gennaio 2025 – L’esplosione di una bombola del gas da 25 chilogrammi ha causato la morte di un 74enne a Villafranca Padovana (Padova). L’uomo, un cittadino rumeno, è rimasto carbonizzato dopo aver innescato la deflagrazione con un accendino. Il cadavere è stato rinvenuto sotto le macerie del soffitto della cucina.

Le fiamme si sono propagate a parte del condominio, che in totale è composto da tre appartamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco di Padova, che hanno innanzitutto messo in sicurezza l’edificio, per poi imbattersi nella salma.

Nell’appartamento del 74enne vivevano anche sua figlia e sua nipote, entrambe rimaste parzialmente ferite dall’esplosione. Sono state condotte al pronto soccorso cittadino, pur non essendo in pericolo di vita.

Il sindaco di Villafranca Padovana, Luciano Salvò, si è adoperato per trovare una sistemazione per le altre sette persone residenti nel condominio, che fortunatamente sono rimaste illese.