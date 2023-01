Incidente A13 oggi tra Bologna e Padova: bus si ribalta. Chiuso allacciamento con la A4

Incidente

Padova, 16 gennaio 2023 - Un pullman si è ribaltato in un incidente avvenuto intorno alle ore 13.00 sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nei pressi dell'allacciamento con la A4 Padova-Venezia, in direzione del capoluogo euganeo.

Sono in corso le operazioni di assistenza ai passeggeri da parte del personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, intervenuto assieme ai soccorsi sanitari e meccanici, ai Vigili del Fuoco e alle pattuglie della Polizia Stradale.

Al momento il traffico è bloccato e si registrano 2 chilometri di coda in direzione Padova. Alle vetture dirette verso Padova si consiglia di uscire a Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 alla stazione di Padova Est.

I passeggeri del mezzo, tutti cittadini romeni, sono in gran parte illesi tranne quattro persone ferite, due sono state trasportate in ospedale con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con squadre da Padova, Mira (Venezia) e Venezia, coordinate dal comandante di Padova, Cristiano Cusin.

Si tratta di un pullman partito da Roma e diretto in Romania. A bordo c'erano 60 persone, adulti e bambini, di nazionalità romena. E' in corso la messa in sicurezza dell'area.

Resta chiuso il Nodo per il bivio con la A4 Torino-Trieste, provenendo da Bologna verso Brescia, per l'incidente avvenuto all'altezza del km 116,7, che ha visto il coinvolgimento di un pullman. In alternativa, a chi viaggia in direzione di Brescia/Milano Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Padova sud, proseguire in direzione di Venezia, uscire a Dolo e rientare verso Milano o in alternativa uscire a Padova Industriale. Sul posto, sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti imezzi di soccorso meccanico e sanitari.

* Notizia in aggiornamento