Incidente A13 oggi tra Bologna e Padova: bus si ribalta. Chiuso allacciamento con la A4

Cronaca

Spaccio di droga nel Nord Italia 18 in manette, 3 accusati anche di tentato omicidio

In una sparatoria a Ibiza rimase ferito uno chef. Le misure cautelari per traffico illecito di oltre 100 chili di droga del valore di 7 milioni di euro, eseguite in Veneto, Friuli, Lombardia, Emilia Romagna