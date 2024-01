Auto finisce fuoristrada nel Padovano: morto il 38enne Marco Sattin. Ferito il passeggero

Boara Pisani (Padova), 21 gennaio 2024 – Un’altra tragedia della strada. Il fatto è avvenuto sabato sera intorno alle 21.50 lungo la Strada Statale 16 Adriatica all’altezza del km 36+500 nel territorio comunale basso padovano di Boara Pisani.

Un incidente che, secondo una prima ricostruzione, ha visto un’auto Opel Corsa bianca finita fuoristrada dopo aver impattato contro un palo dell’illuminazione pubblica e una barra di un varco.

Il luogo dell'incidente e la vittima: il 38enne Marco Sattin

Cosa è successo

Un violento scontro dal quale è deceduto il conducente, il padovano Marco Sattin, 38 anni, residente a Solesino, mentre è rimasto ferito il passeggero. I vigili del fuoco arrivati da Rovigo ed Este, hanno messo in sicurezza l’Opel Corsa ed estratto il passeggero di 25 anni, che è stato stabilizzato dal personale del Suem118 per essere trasferito in ospedale.

Il ferito non è in pericolo di vita ed ha riportato solo alcuni traumi. Niente da fare nonostante i soccorsi per l’autista, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 38enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Il traffico ha subito inevitabilmente qualche rallentamento senza particolari disagi.

Il sindaco: “Un’altra giovane vita spezzata”

Appresa la triste notizia del tragico incidente su strada, avvenuto questa notte, in cui ha perso la vita Marco Sattin di Solesino (Padova), il sindaco Elvy Bentani profondamente scosso ha voluto ricordare il 38enne: "Voglio esprimere il cordoglio della comunità di Solesino e mio personale per la scomparsa del giovane 38enne in un tragico incidente stradale, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Ci stringiamo tutti alla sua famiglia e agli affetti più cari”.

"Purtroppo è un’altra giovane vita spezzata all’improvviso. Caro Marco – ha concluso commosso il primo cittadino – la tua allegria, la tua voglia di fare festa e il tuo sorriso, la tua voglia di vivere, rimarranno per sempre nel mio cuore. Buon viaggio”.