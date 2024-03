Padova, si scontra con un’auto e finisce nella corsia opposta: morto motociclista di 20 anni

Padova, 19 marzo 2024 – Incidente mortale stamattina sulla tangenziale di Padova dove un ragazzo di 20 anni a bordo della sua moto ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto che l’ha scaraventato sull’asfalto. Il corpo del motociclista sarebbe poi stato travolto da altre vetture in transito che non sono riuscite a fermarsi in tempo per evitarlo. L’incidente è avvenuto lungo corso Boston, poco dopo le 9, in un tratto tra i comuni di Padova e di Abano Terme.

L’incidente mortale

Secondo una prima ricostruzione, la motocicletta si sarebbe scontrata con un'automobile, per cause ancora non chiarite, e il ragazzo sarebbe stato catapultato nella corsia opposta di marcia, dove è stato investito da un'auto che non ha potuto evitarlo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, i quali non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Illesi gli automobilisti coinvolti nell’incidente. Al lavoro per recuperare la salma e mettere in sicurezza l'area la squadra dei vigili del fuoco di Abano. Sul posto la polizia locale per gestire la viabilità nello svincolo in direzione Abano chiuso al traffico ed eseguire i rilievi del grave sinistro.