Scontro frontale tra auto e camion nel Padovano. Morto un uomo di 79 anni

Padova, 18 dicembre 2024 – Scontro frontale tra un camion e un’auto nel Padovano. È un automobilista di 79 anni l’uomo deceduto questa mattina a Santa Margherita d'Adige, ennesima vittima della strada. Solo ieri è morta una psicologa di 26 anni in servizio al comune di Venezia. Illeso l'autista del mezzo pesante.

L’incidente è accaduto intorno alle 7 di oggi, mercoledì 18 dicembre. Il 79enne era al volante della propria auto quando si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta. Al momenti non è chiara al dinamica, i carabinieri sono al lavoro per stabilire le cause dell’impatto.

L’uomo è morto sul posto. I vigili del fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo della sua auto, ma la situazione era disperata e i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. Il medico del Suem 118 ha dovuto dichiararne la morte.I carabinieri hanno deviato il traffico per eseguire i rilievi del sinistro.