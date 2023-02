Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da un portone durante trasloco: muore sul colpo

Immagine simbolo delle morti sul lavoro

Padova, 17 febbraio 2023 - Tragica fatalità a Padova dove un uomo intento ad un'operazione di trasloco è stato travolto da un portone ed è morto sul colpo.

Un operaio di una ditta di traslochi, 70enne, veneziano, è morto oggi a Padova, attorno alle 14.30, colpito dalla caduta di un pesante portone d'ingresso del palazzo nel quale stava lavorando con i colleghi, in corso del Popolo, poco distante dalla stazione ferroviaria.

Per l'uomo non c'è stato scampo: troppo gravi le lesioni da schiacciamento riportate nell'incidente. Sembra che il portone di legno l'abbia colpito alla testa. Nonostante il pronto intervento, i sanitari del Suem non hanno potuto che costatarne il decesso. Le cause dell'incidente mortale sono ora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale.



Segretaria Fiom: "Non si investe più un euro in sicurezza"



"Rischiano di non fare più scandalo le notizie dei morti sul lavoro, si susseguono con una continuità impressionante. Siamo stufi di sentire chi sta al governo, i grandi giornali, gridare rispetto all'impossibilità di questi eventi, ma non fare nulla per potere modificare questa situazione". Così Francesca Re David, segretaria Fiom della Cgil, commenta i nuovi incidenti mortali sul lavoro, a margine del congresso dei metalmeccanici. "Non si investe un euro per la sicurezza, per le ispezioni sul lavoro, per gli imprenditori grandi e piccoli, nonostante si parli tanto di cultura della sicurezza. È necessario che questo scandalo finisca. I lavoratori e le lavoratrici devono trovare la forza di mettersi insieme e denunciare una situazione non più sopportabile", ha aggiunto Re David.