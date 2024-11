Furgone schiacciato tra due mezzi pesanti sull’A4. Muore una donna, due persone ferite

Padova, 19 novembre 2024 - Furgoncino schiacciato tra un tir e un’autocisterna, muore la donna al volante. È il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina sull'autostrada A4, tra l'area di servizio Arino Ovest e Padova Est, nel comune padovano di Vigonza.

Chiuse due carreggiate, 12 km di coda in direzione di Milano. I tre mezzi sono entrati in collisione poco prima delle 9. Il furgone è stato prima tamponato dal tir e poi, per la forza d’urto, è finito contro il mezzo pesante che lo precedeva.

Una donna morta e tre feriti

La vittima è la conducente di un furgoncino, rimasto schiacciato tra i due mezzi pesanti. Ferite anche due persone: la passeggera dello stesso furgone e il conducente del tir che l'ha tamponato. Coinvolta anche un'autocisterna senza carico, il cui conducente è rimasto illeso.

La dinamica dell’incidente

La dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale di Mestre, intervenuta sul posto insieme all'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del Suem 118, i vigili del fuoco e il personale di Concessioni Autostradali Venete (Cav). Il centro operativo della concessionaria ha disposto la chiusura di due corsie di marcia e temporaneamente, per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso in sicurezza, di entrambe le carreggiate.

Attualmente si registrano 12 chilometri di coda in direzione di Milano, e 3 chilometri in direzione di Trieste a causa dell'interruzione - ora rimossa - e per gli automobilisti di passaggio che rallentano per vedere cosa è successo.