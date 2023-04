Incidente Padova, 24enne morto vicino al suo scooter a Saccolongo

Padova, 13 aprile 2023 - Nella mattinata di oggi, a Saccolongo in provincia di Padova, un giovane di 24 anni è stato trovato morto vicino al suo scooter, in via Boccalara. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto attorno alle ore 8 del mattino, e attualmente sono in corso le indagini da parte della polizia locale che, al momento, ipotizza un'uscita di strada autonoma da parte del ragazzo, che probabilmente stava rincasando. La strada al momento del ritrovamento del corpo è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire di effettuare tutti i rilievi del caso. Quindi gli inquirenti hanno consentito di trasferire la salma a Padova per l’eventuale autopsia. Qualsiasi cosa si avvenuta si ipotizza si sia verificata nel corso della notte, ma il corpo del giovane è stato avvistato solo alle luci del mattino.

Notizia in aggiornamento