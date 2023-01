Incidente stradale a Cittadella tra auto e furgone sul cavalcavia: un morto e tre feriti

Intervento dei vigili del fuoco per liberare persone incastrate

Padova, 14 gennaio 2023 - Una persona è morta e altre tre sono invece rimase ferite in un incidente stradale avvenuto a Cittadella (Padova) oggi attorno alle ore 13. Sopra il cavalcavia della strada regionale 53 un'Audi si è scontrata con un furgone sul quale viaggiavano tre persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cittadella che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal Fiat Doblo, il mezzo più accartocciato che è finito sul guardrail, il conducente, deceduto in seguito, e altre due persone. I tre feriti del furgone e l'autista dell'auto sono stati sul momento stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in ospedale, in elicottero ed ambulanze. La polizia locale ha bloccato e deviato il traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia fino ad operazioni concluse ed eseguito i rilievi dell'incidente. Purtroppo non è stato possibile salvare il guidatore del furgone, un uomo di 65 anni.

