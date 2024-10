Lavoro nero: chiuso un locale nel Padovano, multe fino a 230mila euro

Padova, 5 ottobre 2024 - Dilaga la piaga del lavoro nero, scoperti nel Padovano 30 lavoratori irregolari: la metà di loro era senza nessun tipo di contratto (e di tutela). È il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime ore dalla polizia finanziaria patavina, sia in città che in provincia: da Padova a Cittadella, Piove di Sacco ed Este.

Chiuso un locale per lavoro nero

Bar e locali notturni, ristoranti e alberghi sono finiti nel mirino dei finanzieri in tutto il territorio della provincia patavina. Sono stati identificati 5 lavoratori in nero e altri 14 lavoratori irregolari, assunti in forza di un contratto di lavoro ‘a chiamata’ senza la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa obbligatoria per il datore di lavoro. Sospesa anche un’attività commerciale: le irregolarità riguardavano una percentuale superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo dell'ispezione.

Piove di Sacco: controlli in un'azienda tessile

A Piove di Sacco ed Este, analoghe attività svolte nei confronti di esercizi pubblici e imprese

operative nel settore tessile e dei servizi alla persona hanno portato all'individuazione di altri 5 lavoratori in nero e uno irregolare.

Multe fino a 230mila euro

A Cittadella, controlli effettuati in alcuni ristoranti hanno permesso di identificare cinque lavoratori senza contratto e di accertare, in uno specifico caso, che uno dei dipendenti prestava la propria opera lavorativa sprovvisto di regolare contratto da oltre 2 anni e le relative retribuzioni avvenivano in contanti.

Le violazioni sono state segnalate all’ispettorato del lavoro per le successive fasi del procedimento, nel corso delle quali potranno essere comminate sanzioni amministrative comprese tra 50 mila euro e oltre 320 mila euro. Sarà l’ispettorato a decidere, poi, se adottare anche provvedimenti di sospensione dell'attività.