Lavoro, 9 ‘dipendenti’ in nero e 2 irregolari ad Este

Padova, 05 aprile 2022 – Nove lavoratori in nero e due irregolari in pubblici esercizi e imprese del settore tessile e dei servizi alla persona nella zona della compagnia dei carabinieri di Este, nel Padovano.

Sono quattro gli operatori economici sorpresi con dipendenti irregolari. In particolare sono stati identificati 9 lavoratori in nero , di cui uno sorpreso due volte, impiegati in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e 2 dipendenti intenti a prestare ore lavorative in misura superiore a quelle indicate nella documentazione obbligatoria prevista dalla disciplina di settore. I controlli hanno consentito di segnalare al competente ispettorato territoriale del lavoro le diverse violazioni, le cui sanzioni amministrative sono ricomprese tra un minimo di oltre 33 mila euro e un massimo di 200 mila euro circa, permettendo di adottare, in un caso, su proposta della compagnia di Este, un provvedimento di sospensione dell’attività.

Il precedente: 20 irregolari

Nel corso dei primi mesi dell’anno i militari del Comando Provinciale di Padova hanno intensificato i controlli finalizzati all’osservanza delle norme in materia di tutela del lavoro. Nello specifico, i Finanzieri del Gruppo di Padova hanno effettuato accessi in diverse attività commerciali, dedite soprattutto alla somministrazione di alimenti e bevande, all’esito dei quali sono stati identificati 20 lavoratori irregolari in 8 esercizi commerciali: gli adetti erano assunti in forza di un contratto di lavoro a chiamata senza la preventiva comunicazione di inizio della prestazione lavorativa a cura del datore di lavoro.