Liliana Segre: comune di Cadoneghe le conferisce la cittadinanza onoraria

Liliana Segre all' interno del Memoriale della Shoa al Binario 21, a Milano

Padova, 27 febbraio 2023 - Il Comune di Cadoneghe (Padova) conferisce la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. L'atto sarà formalizzato nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale in programma mercoledì primo marzo alle ore 20.30 presso l’auditorium Ramin. La vita e i ricordi della Senatrice, superstite del campo di concentramento di Auschwitz e per oltre 70 anni attiva testimone del dramma dell'Olocausto, saranno ripercorsi in una serie di letture e contributi video con gli studenti della scuola media don Milani.

"Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante momento istituzionale - annuncia il sindaco Marco Schiesaro - che ci aiuta preservare la memoria di uno dei momenti più bui della storia umana, per passare alle nuove generazioni il testimone della resistenza a ogni forma di violenza e tirannia".

Chi è Liliana Segre

Liliana Segre, nominata senatrice a vita il 19 gennaio 2018 da Mattarella, dopo aver subito le leggi razziali e l’allontanamento da scuola, venne deportata nel campo di concentramento di Auschwitz a 13 anni. Riuscì a rientrare in patria a guerra finita. Dagli anni ‘90 racconta la propria esperienza per sensibilizzare le nuove generazioni.