Padova, malore stronca Simone Venturini, bodybuilder 38enne

Monselice (Padova), 27 aprile 2023 - Stroncato da un malore improvviso, Simone Venturini di Monselice: bodybuilder per passione si è sentito male nella sua abitazione lunedì 24 aprile e per lui non c’è stato nulla da fare. Aveva 38 anni e lascia due bambine.

Originario di Pozzonovo, Venturini viveva a Monselice. Nome conosciuto il suo per via dell'assidua frequentazione delle palestre del padovano . Il 38enne era un grande appassionato di body building, disciplina che aveva iniziato a praticare per passione nel tempo libero, aveva poi ottenuto l'attestato da istruttore di fitness e sala pesi ed insegnava nelle palestre della zona.

Un malore fatale

Lunedì la tragedia nella sua abitazione. Il bodybuilder si è sentito male improvvisamente, inutili i soccorsi giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Simone Venturini, secondo le prime informazioni raccolte, non soffriva di particolari patologie ed era un assiduo frequentare delle palestre dove si allenava regolarmente e dove anche insegnava. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Stretta nel massimo riserbo la famiglia, titolare di una nota azienda metalmeccanica di Pozzonovo.