Mengoni sul palco da Padova tra musica, diritti negati e speranza

Padova, 21 giugno 2023 - "Questo mondo e questa vita sono tutto ciò che abbiamo/e sarebbe giusto fossero più belli/più equi/e più facili per tutti/ma così non è!/E allora è arrivato il momento di incazzarsi e lottare… perché forse, solo tutti insieme/possiamo ancora cambiare le cose". Un monologo potentissimo che parla di diritti negati e di speranza, un palco di grandissimo effetto, una scaletta di 25 canzoni che unisce alcuni brani non eseguiti live da tanto tempo ad altri portati sui palchi italiani per la prima volta. Così Marco Mengoni ha esordito ieri sera, martedì 20 giugno, davanti a 40mila persone allo Stadio Euganeo di Padova.

Frecciata alla Procura di Padova

Non sono mancati i riferimenti alle famiglie arcobaleno nella città che in questi giorni ha visto la loro genitorialità negata alle mamme arcobaleno: la Procura di Padova ha impugnato 33 atti di nascita con due mamme dichiarandoli illegittimi. "Una cosa dovrebbe essere proibita, poter decidere cos’è una famiglia e decidere sui bambini", ha detto il cantante a metà concerto. E poi ha aggiunto: "Spero che ognuno di voi trovi l'amore e la felicità che si merita, spero riusciate ad essere felici sempre per godere di ogni momento di questa vita".

Le date del tour

Quella di Padova è stata la prima data ufficiale di 'Marco Negli Stadi' 2023, un tour completamente sold out negli stadi più importanti d'Italia. Un'esplosione di energia e condivisione, in cui l'artista ritrova il suo pubblico a un anno dal debutto negli stadi di Milano e Roma della scorsa estate e dopo un tour nei principali palazzetti nell'autunno 2022, andato completamente esaurito in pochissimo tempo.

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour è partito sabato 17 giugno con un'anteprima dallo Stadio Comunale di Bibione (Venezia) davanti a oltre 25.000 persone, per poi debuttare ufficialmente a Padova ieri 20 giugno. Le prossime date saranno a Salerno il 24 giugno, a Bari il 28 giugno, a Bologna il 1 luglio, a Torino il 5 luglio e a Milano l'8 luglio, concludendosi ufficialmente con il gran finale al Circo Massimo il 15 luglio. Tutte sold out.