Monte Colombera, due escursionisti di Padova bloccati a 2000 metri: salvataggio notturno del soccorso alpino

Monte Colombera (Treviso), 18 settembre 2023 – Salvataggio notturno per per due escursionisti di Padova che ieri sono rimasti bloccati in cima al Monte Colombera a 2066 metri di quota. Ieri sera intorno alle 23, la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino ha recuperato due giovani che non erano più in grado di scendere dalla montagna a causa della scarsa visibilità e del buio sopraggiunto.

Il recupero notturno

La Sores ha attivato la stazione dopo la chiamata dei due escursionisti, rispettivamente una 35enne e un 30enne originari della provincia di Padova. I soccorritori, nove persone, tra cui anche due sanitari, si sono portati in quota prima con il furgone e poi, dopo 40 minuti di cammino, hanno raggiunto la cima e soccorso i due. I ragazzi non avevano una torcia ma solo la luce del cellulare e probabilmente sono rimasti bloccati in alta quota a causa delle nuvole basse e poi impossibilitati a scendere per via della scarsa visibilità.