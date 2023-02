Morto in azienda a Padova l'ultimo giorno di lavoro. Michele Barco brindava alla pensione

Ambulanza

Piazzola sul Brenta (Padova), 1 febbraio 2023 - Ultimo giorno dopo quarant'anni di lavoro, poi la pensione. I festeggiamenti per i saluti di Michele Barco ai colleghi della Belvest di Piazzola sul Brenta, ieri mattina 31 gennaio si sono trasformati in tragedia. Un malore e per Michele non c’è stato più nulla da fare, avrebbe compiuto, 59 anni a luglio.

Doveva brindare per la chiusura dell’ultimo turno di lavoro ma improvvisamente si è accasciato a terra esanime davanti agli occhi dei colleghi che per primi lo hanno soccorso e hanno chiamato il 118. Ma all'arrivo dei sanitari per il 58enne non c'era più nulla da fare: sono risultati inutili tutti i tentativi di rianimazione.

Nella storica azienda dove dal 1964 si confezionano abiti pronti di alta sartoria, si sono fermati tutti i settori: in segno di lutto tutti i lavoratori sono andati a casa.

Michele Barco era impegnato nel controllo dei capi d’abbigliamento, una mansione che prevede una grande conoscenza dei tessuti e delle tecniche per il confezionamento dei capi. Apprezzato da tutti i colleghi che gli avevano preparato un cartellone di saluto come riporta Il Gazzettino: "Hai sempre trovato la soluzione. Ore e ore sopra lo stenditore, hai insegnato a tanti a lavorare e di questo ti possiamo solo ringraziare. Gessetto rosso nel taschino della camicia immancabile, come un amico inseparabile".

Descritto come una persona semplice, dedita al lavoro e alla famiglia Barco non era sposato, viveva con l’anziana madre che lascia assieme a quattro fratelli.