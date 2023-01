Padova, furto alla mostra dei dinosauri: rubate le falangi dello Psittacosaurus

La mostra "Lost Hangar, dinosauri rivelati" in corso nell'area fieristica a Padova

Padova, 4 gennaio 2023 - Si portano a casa come 'souvenir' le falangi superiori di un dinosauro vissuto oltre 100 milioni di anni fa. Furto da parte di ignoti di due artigli dell'esemplare fossile di Psittacosaurus, letteralmente 'pappagallo rettile', esposto alla mostra "Lost Hangar, dinosauri rivelati" aperta da un mese nell'area fieristica della città.

Il furto è stato notato dal personale interno della mostra durante l'ispezione finale poco prima dell'orario di chiusura di qualche giorno fa. Alcune falangi delle due dita dell'arto superiore destro del dinosauro Psittacosaurus presente nell'imponente allestimento espositivo di oltre 5500 mq sono state amputate dall'arto, sganciate ed asportate dall'installazione metallica che sostiene l'intero scheletro fossile dell'animale vissuto nel Cretacico inferiore.

"Un furto che ha sorpreso tutti" commenta lo staff di sala alla reception della mostra scientifica curata dal museografo Ilario de Biase per Venice Exhibition "anche perchè è avvenuto in pieno orario di apertura della mostra, nonostante i tendiflex a protezione del reperto e per tutto il tempo ci fossero guide e steward a monitorare i flussi di visitatori, notare movimenti sospetti e tenere d'occhio costantemente gli allestimenti".

''Non è proprio un bel modo di iniziare il 2023 - interviene anche l'Ad di Venice Exhibition Srl, Mauro Rigoni - le falangi dello Psittacosaurus erano di un reperto originale e quindi di un certo valore che preferiamo non specificare. "Un brutto gesto, che arriva proprio quando la mostra sta riscuotendo un grande successo di pubblico, non solo famiglie, ma anche giovani, coppie, oltre a visitatori specialisti del settore, come paleontologi, geologi ed archeologi, e a studenti universitari - commenta Rigoni- L'obiettivo è aumentare i controlli e la videosorveglianza".

La mostra ''Lost hangar, dinosauri rivelati'' alla sua prima mondiale a Padova rappresenta la più grande collezione di fossili di dinosauri in Italia riunita assieme per la prima volta in una mostra itinerante. Espone oltre 500 reperti originali di paleontologia, etnografia, archeologia, zoologia ed astronomia, descrivendo tutto l'arco di esistenza di questi enormi animali fino alle ipotesi più accreditate sulla loro estinzione alla fine del Mesozoico segnando il passaggio al Cenozoico, l'era dei mammiferi.

La mostra internazionale presenta alcuni scheletri fossili completi provenienti da Asia, Africa e America, fra cui spiccano i resti di un esemplare originale di Tazoudasaurus naimi della lunghezza di circa 9 metri, sauropode estinto quando i continenti erano uniti nella Pangea oltre 180 milioni di anni fa, e lo scheletro fossile ribattezzato Henry, un esemplare di Hypacrosaurus vissuto 75 milioni di anni fa.