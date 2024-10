Neonata morta a Piove di Sacco: ipotesi infanticidio. È stata partorita al night club

Padova, 29 ottobre 2024 - La neonata trovata morta nel Padovano sarebbe morta “per cause non naturali”. È l’infanticidio l’ipotesi più probabile nel caso scoperto questa mattina a Piove di Sacco (Padova). Lo dicono gli investigatori padovani, sulla base dei primi rilievi effettuati sul corpicino della bimba dai medici del 118.

La piccola aveva solo poche ore quando è morta stamattina all’alba. La madre, un’italiana di 29 anni, l'aveva partorita all'interno di un locale dormitorio a uso delle ragazze che lavorano al night club ‘Serale’ di Piove di Sacco, dove lavora.

La chiamata al 118

La donna avrebbe chiamato il 118, ma una volta sul posto i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso della bambina e avvertire i carabinieri di Piove di Sacco. La 29enne è ricoverata all'ospedale di Padova e la procura ha avviato le indagini non escludendo alcuna ipotesi. Neppure quella dell’infanticidio.

L’esame del medico

L’ipotesi della morte “non naturale” emerge dal primissimo esame medico, l’eventuale conferma potrà arrivare solo con l’autopsia e con la relazione del medico legale. Da quanto si è appreso finora, la piccola sarebbe stata partorita in casa. La mamma è stata accompagnata all’ospedale di Padova per le cure mediche e per chiarire la vicenda.