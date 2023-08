Omicidio a Pernumia, accoltella alla gola il convivente: arrestato un 25enne gambiano

Pernumia (Padova), 29 agosto 2023 – Omicidio a Pernumia dove, nel corso probabilmente di una lite tra due ragazzi conviventi, un 27enne ha ricevuto una coltellata mortale alla gola. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto nella serata di lunedì 28 agosto verso le 22, l’orario in cui sono stati avvisati i carabinieri della stazione di Pernumia per l’accoltellamento avvenuto in una casa in via Palù Inferiore.

L’omicida

Dalle testimonianze raccolte in loco è stato subito identificato il presunto omicida. Si tratta di un 25enne di nazionalità gambiana che abitava con la vittima, El Gouttaya Anouar, un cittadino marocchino di 27 anni. Il 25enne accusato dell’omicidio è stato rintracciato in un centro di accoglienza per migranti richiedenti asilo di Battaglia Terme (Padova), una struttura in cui era già stato ospite in passato, e quindi è stato portato prima alla stazione dei carabinieri di Battaglia Terme per gli accertamenti del caso e poi trasferito in carcere a disposizione della Procura di Padova per la convalida dell’arresto.

La ricostruzione dell’omicidio

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne avrebbe agito da solo colpendo mortalmente con un coltello alla gola il 27enne marocchino. Infatti, la salma presenterebbe una ferita molto profonda e penetrante alla gola. Sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia. Il procedimento coordinato dalla Procura di Padova è ancora nella fase di indagine preliminare.