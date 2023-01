Padova, bar rumoroso: i vicini lo comprano e lo fanno chiudere

Giovani davanti a un pub (immagini di repertorio)

Padova, 24 gennaio 2023 - Residenti esasperati dai rumori dei giovani frequentatori del bar, acquistano l'immobile e negano l'affitto all'ex gestore. É quanto accaduto, come riporta il Corriere Veneto, al bar Zanellato di via dei Fabbri, ritrovo degli universitari. La proprietaria ha messo in vendita l'immobile ma ha rifiutato la proposta d'acquisto del titolare, preferendogli quella dei 'vicini' di casa. Tra l'altro il Piano degli interventi comunali prevede la trasformazione d'uso da commerciale a residenziale per cui il locale potrebbe anche diventare, in futuro, un appartamento. Comunque sia il bar è sfrattato ma assicura che riaprirà, la prossima primavera ai Navigli. BIosgnerà vedere se i giovani saranno disposti al 'trasloco' o cambieranno abitudini. Di cderto, però, il vicinato tornerà a domire sonni tranquilli.