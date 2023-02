Padova, giochi e trucchi di Carnevale: sequestrati oltre 300 mila articoli non sicuri

prodotti di carnevale contraffatti sequestrati dai finanzieri

Padova, 16 febbraio 2023 - Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 300mila prodotti contraffatti. Le operazioni, condotte dai Baschi Verdi del Gruppo e scaturite da un’autonoma attività info-investigativa, hanno consentito di individuare due esercizi commerciali nella zona industriale di Padova, che vendevano giocattoli con marcatura CE apposta in modo mendace e prodotti cosmetici privi delle informazioni minime previste.

Nel dettaglio, tra i beni sequestrati giocattoli di vario tipo, articoli ad uso cosmetico e accessori di bellezza, quali, ad esempio, unghie finte e prodotti per il trucco, verosimilmente destinati alle attività ludiche e ricreative in occasione dei festeggiamenti per il carnevale.

Al termine dei controlli sono stati sequestrati 5.220 giocattoli posti in vendita in frode al commercio e con segni mendaci, nonché oltre 300mila prodotti e accessori per la cosmesi e la cura della persona irregolari. Il commerciante di cosmetici e di beni per la cura estetica è stato invece segnalato al Dipartimento della Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea e alla competente Camera di Commercio per le previste sanzioni amministrative.