Padova, incendio nella notte: vigili del fuoco trovano 83enne morta, evacuate altre famiglie

Padova, auto in fiamme a Teolo: intossicati due anziani

Padova, 26 gennaio 2023 - Tragedia nella notte a Padova: scoppia un incendio nella notte ed un'anziana viene trovata morta nel suo appartamento all'ultimo piano. Evacuati 3 piani della palazzina.

Una donna di 83 anni è morta la scorsa notte a Padova per l'incendio divampato all'interno di un appartamento al sesto piano di un condominio. I vigili del fuoco, arrivati con un'autopompa, un'autoscala, il carro aria e 9 operatori, coordinati dal comandante Cristian Cusin, hanno spento le fiamme, rinvenendo all'interno il corpo della donna. Il personale del Suem ha a lungo tentato di rianimare l'anziana, ma purtroppo il medico ha dovuto dichiararne la morte. In fase di accertamento le cause dell'incendio. A scopo cautelativo gli ultimi tre piani sono stati evacuati e i condomini sono stati assistiti sul posto dal personale della protezione civile e del comune.