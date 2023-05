Padova incidente, 62enne muore in ospedale dopo lo schianto contro il pick up

Padova, 16 maggio 2023 - Un morto e un ferito grave. E’ il bilancio del grave incidente avvenuto lunedì sera 15 maggio sulle strade dell'alta padovana.

E' deceduto oggi in ospedale a Treviso, dove era stato ricoverato subito dopo lo schianto, l'uomo di 62 anni di Tombolo che, per cause in via di accertamento, si è scontrato frontalmente con un altro mezzo.

Lo scontro fatale

L'impatto fatale ieri sera, 15 maggio in via Nova a Cittadella. L'uomo, alla guida di un furgoncino Ducato si è scontrato contro un pick up. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato dall'elisoccorso in ospedale, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Il Ducato ha terminato la sua corsa fuori controllo contro il guardrail. L'uomo non ha mai ripreso conoscenza.

Grave a passeggera

A bordo del furgone anche una donna di Cittadella di 53 anni che ora si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione a Padova. Le sue condizioni sono molto gravi. Il conducende del pick up è rimasto illeso