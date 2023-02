Padova, malore dopo essersi soffiato il naso all’allenamento di boxe: Edoardo Zattin muore a 18 anni

il giovane Edoardo Zattin

Padova, 25 febbraio 2023 – Una storia incredibile e tragica, quella successa nei giorni scorsi nel padovano. I fatti risalgono a mercoledì 21 febbraio nella palestra Move di Monselice (Padova). Secondo la ricostruzione di quanto successo, Edoardo Zattin 18 anni di Este (Padova), stava praticando un allenamento di boxe, quando si è fermato un attimo per soffiarsi il naso, poco dopo si è sentito male, tanto da richiedere subito i soccorsi urgenti.

Sul posto il personale sanitario del Suem118. Il giovane è stato trasportato al vicino ospedale di Schiavonia (Padova). Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, un quadro clinico che è peggiorato con il passare del tempo tanto da essere ricoverato in rianimazione nel reparto neurochirurgica dell'ospedale di Padova, dove è rimasto fino alla dichiarazione di morte cerebrale avvenuta nella serata di giovedì 22 febbraio.

Donati gli organi

Un decesso davvero strano che ha sconvolto tutti, increduli per quanto successo. Le cause sono al vaglio della procura padovana, che ha formalmente aperto un fascicolo per chiarire la terribile vicenda, non è escluso che venga richiesta un'autopsia sul corpo del ragazzo.

I genitori di Edoardo, la mamma Manuela Borile e il papà Enrico Zattin, intanto, hanno autorizzato l'espianto degli organi del ragazzo. Il 18enne era molto conosciuto, appassionato di sport, ha giocato a calcio, poi promessa del basket, frequentava la quarta ragioneria all'Atestino di Este, dove si distingueva per i voti alti.

Il ricordo sui social

Edoardo Zattin ha giocato per diversi anni nella società della pallacanestro Redentore di Este (Este) che sui social e il sito internet lo ricorda così: “E' mancato questa mattina Edoardo Zattin, per diversi anni nostro giocatore. Ci uniamo al dolore della famiglia e preghiamo per lui ei suoi cari. Nel 2020 Edoardo si era trasferito alla Vis 2008 Ferrara che sulla propria pagina Facebook posta una sua foto: “Tutta la famiglia VIS 2008 porge le più sentite condoglianze ai genitori ea tutti i parenti di Edoardo Zattin per la terribile e incolmabile tragedia che ha colpito il nostro ex atleta che ha giocato nel VIS nella stagione 2020/2021”.

Un altro messaggio di cordoglio dalla società di calcio AC Este 1920, dove Edoardo ha militato nel settore giovanile: “Ci stringiamo attorno alla famiglia Zattin per l'improvvisa e prematura scomparsa del caro Edoardo. Lo ricorderemo sempre con grande affetto fatto avendo parte del nostro settore giovanile e incarnando alla perfezione i valori dei colori giallorossi nello sport e nella vita. A volte la vita è ingiusta, è un soffio di vento e un battito di ciglia, il senso di vuoto ci pervade, ma sarai sempre con noi, in ogni nostro gol”.