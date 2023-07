Padova, maxisequestro di articoli di bigiotteria: imprenditore denunciato per frode e ricettazione

Padova, 20 luglio 2023 – Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro oltre 2 milioni di articoli di bigiotteria e più di 4.200 metri di catenine metalliche recanti irregolarmente l’etichettatura “nichel free”.

L’operazione ha consentito d’individuare un’azienda, operante nella zona industriale di Padova, che vendeva la merce in rassegna. A seguito dei controlli i militari hanno accertato che le etichette erano state apposte in modo arbitrario e direttamente dal rivenditore, senza effettuare i necessari test previsti dalla normativa vigente.

Il successivo controllo dei locali adibiti a magazzino ha permesso di sequestrare un ingente quantitativo di articoli di bigiotteria e di catenine metalliche, di cui non era presente idonea documentazione circa la provenienza. L’imprenditore controllato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per frode in commercio e ricettazione.