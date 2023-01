Padova, Daniele Favaro: addio al parrucchiere trovato morto nel suo salone

Daniele Favaro

Padova, 30 gennaio 2023 - Daniele Favaro, 37 anni, è stato trovato senza vita nel suo salone di parrucchiere sabato mattina, 28 gennaio.

Una morte inspiegabile per la moglie Martina e i suoi collaboratori "Daniele stava bene e non aveva dato segni di malessere", come riportano i giornali locali.

Favaro, lavorava assieme alla moglie nell’attività che aveva rilevato circa diversi anni fa. L’ultimo post sui social risale alla sera prima, a cena in un ristorante del centro città.

Il sogno era sempre stato quello di aprire il suo salone di parrucchiere: così era stato e il negozio "Bonita Hair Style" aperto da 15 anni in via Forcellini a Padova era molto conosciuto. Ora sulla saracinesca abbassata c'è il cartello "chiuso per lutto" e accanto un mazzo di fiori. Il telefono suona a vuoto.

Non è ancora stata resa nota la data del funerale, mentre sui social sono tanti di messaggi di cordoglio per questa morte improvvisa, inaspettata, inspiegabile. A scoprire il corpo senza vita di Daniele è stata una sua dipendente. Inutili i soccorsi, ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato vano. Lascia due bambini piccoli e la moglie Martina.