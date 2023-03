Poliziotto eroe, le ultime parole di Domenico Zorzino al 112: "Un'auto è caduta nel fiume"

"Mi chiamo Domenico Zorzino, sono un poliziotto, un'auto è caduta nel fiume Gorzone...". Sono le ultime parole - riferisce la stampa locale - pronunciate al telefono con la centrale del 112 dal poliziotto morto venerdì sera ad Anguillara, in provincia di Padova, mentre tentava di salvare un uomo finito in acqua con l'auto. Subito dopo Zorzino, legate ad un albero le sue due cagnoline che aveva al guinzaglio, si è buttato nel Gorzone, senza più riemergere. È annegato come l'automobilista che ha cercato di salvare, Valerio Buoso, 75 anni. Quando li hanno trovati sul fondale, Zorzino stringeva ancora Valerio sotto alle spalle. Il padre dell'agente ha riferito alla stampa che il figlio, nella drammatica chiamata al 112, avrebbe annunciato l'intenzione di tuffarsi, ma questo particolare non è stato confermato dalle autorità di polizia.

Il pensionato Valerio Buoso e il poliziotto Domenico Zorzino

Zorzino, sposato con un figlio di 17 anni, viveva ad Anguillara Veneta. Oggi i colleghi della Questura di Padova, dove l’agente lavorava presso il Reparto Prevenzione Crimine, l’hanno ricordato con un video messaggio.