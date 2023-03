Chi erano il poliziotto eroe Domenico Zorzino e il pensionato Valerio Buoso

Il pensionato Valerio Buoso e il poliziotto Domenico Zorzino

Anguillara Veneta, 04 marzo 2023 – Chi era il poliziotto eroe Domenico Zorzino, morto per salvare il pensionato Valerio Buoso. Una grande incredulità e commozione alla notizia del ritrovamento nel canale Gorzone dei corpi senza vita di Domenico Zorzino, 48 anni, poliziotto che si è tuffato per salvare Valerio Buoso, 75 anni, finito in acqua con la sua auto. Entrambi erano residenti ad Anguillara Veneta (Padova).

A seguire i soccorsi, fino al triste ritrovamento, anche la sindaca di Anguillara Veneta, Alessandra Buoso, cugina di Valerio Buoso e amica di Zorzino: “Anguillara è triste, non ci sono parole”. Decretato il lutto cittadino per la scomparsa dei due concittadini.

I corpi sono stati trovati vicini al punto di inabissamento dell’auto. Domenico Zorzino teneva ancora stretto il 75enne, era riuscito a salvarlo, ma poi sono stati risucchiati nel canale. Una tragedia che ha sconvolto tutti, la comunità di Anguillara è passata da una possibile speranza di ritrovarli in vita, seppure appariva fin da subito difficile, alla triste conferma del loro decesso e ritrovamento sabato verso le 12 nel canale di Gorzone.

Chi era Domenico Zorzino

Domenico Zorzino, sposato con un figlio di 17 anni viveva ad Anguillara Veneta, lavorava in Questura di Padova agente del Reparto Prevenzione Crimine. Il poliziotto era a passeggio con i suoi cani, quando ha assistito alla scena, ha telefonato subito il 115 e poi con un grande senso del dovere si è subito tuffato nel fiume per aiutare il conducente e provare a salvarlo da morte certa.

Un fatto che ha scosso profondamente anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Non esito in casi come questo ad utilizzare la parola ‘eroe’ per definire il poliziotto che ha dato la propria vita nel tentativo di salvarne un’altra, quella di un anziano la cui auto era finita in un canale. Domenico Zorzino, questo il nome dell’eroe, è un esempio di eccezionale altruismo e di come l’impegno e la dedizione vadano ben oltre il proprio lavoro e non si esauriscano una volta smessa la divisa di ordinanza. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi-conclude Zaia- porgo le mie condoglianze, che si uniscono a quelle rivolte ai familiari dell’automobilista. Grazie ai Vigili del fuoco, che hanno svolto con impegno e abnegazione il loro lavoro”.

Chi era Valerio Buoso

Valerio Buoso, 75 anni, era sposato con due figli, pensionato, tra le ipotesi non è escluso che l’uomo sia finito in acqua per un improvviso malore. Il 75enne stava raggiungendo dei campi di proprietà per fare legna, soffriva da tempo di alcuni problemi cardiaci. La settimana prossima avrebbe dovuto subire un intervento legato a queste patologie. Entrambi erano molto conosciuti in paese.