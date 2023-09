Ponte San Nicolò, incidente sul lavoro: 57enne muore schiacciato da un carrello elevatore

Ponte San Nicolò (Padova), 11 settembre 2023 – Incidente mortale sul lavoro a Ponte San Nicolò dove un uomo di 57 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato. Un incidente reso noto dall'Ulss 6 Euganea solo stamattina.

Il corpo trovato dai colleghi

Il 57enne stava lavorando verso mezzanotte in un macello del comune di Ponte San Nicolò quando il movimento di un carrello elevatore lo ha spinto contro un telaio metallico, schiacciandolo. Il lavoratore - secondo quanto ricostruito dallo Spisal - in quelle ore prestava servizio da solo, è rimasto schiacciato tra la finestra e il carrello che lui stesso poco prima stava manovrando: sceso dal carrello, quest'ultimo si è mosso in autonomia, uccidendolo. La scoperta è avvenuta sabato mattina, quando i colleghi hanno rinvenuto il corpo schiacciato dal carrello, ancora acceso.