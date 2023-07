Paura per una famiglia a Pozzonovo, l’auto esce fuori strada e si ribalta: feriti tre bambini e i genitori

Pozzonovo (Padova), 10 luglio 2023 – Grande paura per una famiglia che stava tornando a casa rimasta coinvolta in un incidente in cui sono rimasti feriti tre bambini, oltre ai due genitori. Il fatto è successo un quarto d’ora dopo la mezzanotte di lunedì. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo la strada Monselice mare nel comune di Pozzonovo (Padova), dopo aver ricevuto segnalazioni di un’auto finita rovesciata fuoristrada.

I soccorsi

I pompieri arrivati da Este (Padova), hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato ai soccorsi dei sanitari del Suem118, che sono arrivati sul posto con quattro ambulanze. Il personale sanitario ha provveduto alle cure dei tre bambini e dei due genitori, tutti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale a Schiavonia (Padova). In loco anche la pattuglia dei carabinieri che provveduto a deviare il traffico ed eseguire i necessari rilievi del sinistro. Qualche rallentamento del traffico, ma senza particolari disagi. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata stradale ad opera dei vigili del fuoco sono terminate alle 2.30 con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.