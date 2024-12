Il primo trapianto al mondo di cuore battente: intervento record a Padova

Padova, 11 dicembre 2024 – Il primo trapianto di cuore al mondo totalmente a cuore battente dal donatore è avvenuto a Padova, nell’Azienda ospedaliera della città. Il cuore batteva ancora sia durante il prelievo sia quando è stato impiantato nel paziente ricevente.

L'intervento record è stato eseguito dal team della Uoc Cardiochirurgia diretta dal prof. Gino Gerosa. L'operazione è avvenuta due settimane fa: il paziente, un uomo di 65 anni che era affetto da una cardiopatia post ischemica, sta bene e prima di Natale, dice l'Azienda ospedaliera, tornerà a casa.

“Mentre in un consueto trapianto di cuore, l'organo viene prelevato e impiantato da fermo – spiega il dottor Gerosa –, in questo caso ha sempre battuto e quindi tutto il trapianto è stato eseguito a cuore battente dal momento del prelievo a quello dell'impianto”.

Una rivoluzione che migliorerà i risultati del trapianto cardiaco da donatore a cuore fermo, sottolineano i medici, evitando l'arresto controllato del cuore, annullando il danno da ischemia e riperfusione sia al prelievo che al trapianto, assicurando una più rapida ripresa della funzione cardiaca, migliorando la performance cardiaca post operatoria. Sempre il prof. Gerosa lo scorso 11 maggio aveva eseguito il primo trapianto in Italia da donatore a cuore fermo controllato. Va ricordato, infine, che il 14 novembre 1985 proprio in Azienda l'equipe della Cardiochirurgia del prof. Vincenzo Gallucci aveva portato a termine con successo il primo trapianto di cuore in Italia.

L’encomio di Zaia

"Gino Gerosa e la sua straordinaria equipe hanno varcato, primi nel mondo, una nuova frontiera della cardiochirurgia e della trapiantistica. È stata scritta in Veneto una nuova pagina indelebile della storia internazionale di questa disciplina. Non ci sono più parole per esprimere la stima e la gratitudine al Professor Gerosa, a tutti i componenti della sua squadra, e all'Azienda Ospedale Università di Padova". Così, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, celebra l'effettuazione del primo trapianto di cuore al mondo a cuore battente, avvenuta a Padova.