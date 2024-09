Padova, 400 motociclisti alle corse clandestine: agenti accerchiati e minacciati

Padova, 26 settembre 2024 – Corse clandestine, 400 motociclisti alla gara illegale di velocità sulle strade di Padova. La questura ha firmato il ‘foglio di via’ per 28 ragazzi, trovate armi e munizioni nella casa di un partecipante al raduno illegale organizzato per commemorare la scomparsa di un rider-youtuber.

Il raduno per lo youtuber scomparso

Risale al 15 settembre la scoperta del raduno clandestino nella zona industriale del capoluogo euganeo. A portare la polizia sulle tracce delle corse sono state le segnalazioni di vari automobilisti che avevano incrociato un centinaio di giovani che assistevano a gare di velocità non autorizzate con veicoli a motore, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri veicoli di passaggio.

Giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno visto un assembramento di 350/400 motociclisti che, attraverso il passaparola in rete e sui social, avevano deciso di radunarsi per commemorare la scomparsa di un noto pilota motociclistico e youtuber.

Poliziotti accerchiati dalle moto

I poliziotti sono stati letteralmente accerchiati da una ‘barriera di moto’: una cinquantina di motociclisti, tutti con il volto nascosto dal casco, li hanno circondati facendo rombare i motori e suonando il clacson. I centauri hanno bloccato la polizia con un continuo girotondo intorno alle loro auto.

Alla fine gli agenti sono riusciti a far disperdere i motociclisti. Sono riusciti poi ad intercettare una quarantina di giovani, tra cui vari minori. E hanno bloccato lo starter che si trovava in mezzo alla strada, pronto a dare il via alla competizione illegale.

Agenti minacciati: “Vi sparo col fucile”

Uno dei presenti, un uomo di 53 anni, ha tra l'altro inveito e offeso gli agenti, minacciandoli di usare anche il fucile contro di loro. E per questo è stato denunciato. Nella perquisizione a casa, sono state sequestrate alcune armi, regolarmente detenute, assieme ad un silenziatore e varie munizioni non dichiarate.