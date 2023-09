Rapina in villa a Cartura, Zaia alla famiglia Martello picchiata e derubata: “Sostegno a chi è vittima di questa violenza”

Cartura (Padova), 4 settembre 2023 – Picchiati in casa propria, sabato sera, da quattro malviventi entrati per rubare. Una violenta rapina in villa subita dalla famiglia Martello di Cartura in cui il padre di 67 anni e il figlio di 40 anni sono rimasti feriti nella colluttazione con i rapinatori. Illesa ma terrorizzata moglie e madre che ha assistito alla violenza contro i familiari. I quattro rapinatori hanno poi cercato la cassaforte nell’abitazione, l’hanno scassinata e hanno portato via 3mila euro in contanti. Per la fuga hanno rubato anche l’auto della famiglia, una Lancia Y, poi abbandonata a Maserà di Padova. Padre e figlio sono ricorsi alle cure dell'ospedale di Schiavonia per le ferite che sono risultate guaribili in 10 giorni.

La solidarietà di Zaia

Oggi il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ha mandato un messaggio di solidarietà ai componenti della famiglia Martello dopo la violenta rapina subita. "Rivolgo i più sinceri auguri di pronta guarigione alla famiglia Martello vittima l’altra sera di attimi di terrore e violenza a causa di una rapina subita in casa – scrive Zaia -. Sono eventi traumatici che hanno un impatto profondo sulle vittime e sui loro familiari. I miei pensieri vanno alle vittime di questa violenza e spero che possano ricevere il sostegno, l’affetto e l’assistenza di cui hanno bisogno per affrontare questi momenti difficili. Spero che possano trovare la forza per superare questa esperienza e tornare alla normalità il prima possibile”. Il presidente del Veneto si è quindi rivolto agli inquirenti “che sono al lavoro per cercare d’arrivare a chiudere il cerchio sui responsabili” auspicando che “possano essere individuati al più presto”