Padova, residenti contro lo spaccio di droga sotto casa: due pusher denunciati

Padova, 21 maggio 2023 - Stanchi di assistere al via vai dovuto all'attività di spaccio di droga sotto casa, i residenti di un quartiere di Padova hanno segnalato la situazione alla polizia che ha arrestato uno straniero. Si tratta di un 21enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, mentre un suo connazionale di 19 anni, è stato denunciato. Entrambi sono stati espulsi ed accompagnati nei centri per rimpatrio.

Ad intervenire è stata la squadra Mobile euganea che, in seguito alla denuncia dei residenti, aveva accertato che i due indagati sostavano stabilmente sotto i portici di uno stabile adiacente ad un bar , scegliendolo quale luogo dove ricevere i propri acquirenti. Gli agenti hanno così visto i due tunisini assieme, e il più vecchio dei due, il 21enne consegnare della droga ad un estraneo dietro il pagamento di una certa somma. Il cliente stato poi bloccato, trovandolo in possesso di 2 dosi di cocaina, mentre al 21enne, anch'egli fermato, sono stati sequestrati 10 dosi di cocaina, un coltello e 545 euro. Il 19enne, invece, aveva una sola dose di hashish. Su disposizione del pm di turno, l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida e del successivo rito per direttissima, all'esito del quale gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia di Padova. Il giudice ha pure concesso il nulla osta all'espulsione. Al termine degli accertamenti successivi, i due sono stati espulsi ed accompagnati l'uno al Cpr di Gradisca di Isonzo e l'altro al Cpr di Milano.