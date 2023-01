Sequestrati 1,5 quintali di alimentari e 600 litri di bevande privi di etichetta in italiano

I finanzieri del comando di Padova

Padova, 30 gennaio 2023 - I Baschi Verdi padovani hanno individuato una ditta individuale, nella zona industriale di Padova, dove erano stoccati, per la successiva rivendita, prodotti alimentari preconfezionati del peso di oltre 1,4 quintali e circa 600 litri di bevande analcoliche e fermentate, ritenuti irregolari per mancanza in etichetta delle informazioni obbligatorie in lingua italiana. Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato all’ufficio territoriale dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari per la formalizzazione della prevista sanzione amministrativa e i prodotti in questione, sono stati ritirati dal mercato e messi a disposizione della autorità di controllo.

I finanzieri del comando provinciale Padova hanno intensificato le attività di monitoraggio del mercato di prodotti alimentari, al fine di verificare l’immissione in commercio di generi non sottoposti ai dovuti controlli sanitari o privi delle necessarie indicazioni in etichetta per i consumatori.