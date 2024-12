Padova, maxi sequestro di materiale pirotecnico: bloccati oltre 150 mila articoli

Padova, 31 dicembre 2024 – I militari del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 150 mila articoli pirotecnici messi in vendita senza le necessarie autorizzazioni e stoccati in violazione delle normative di sicurezza. L'operazione, condotta dai baschi verdi del gruppo di Padova, insieme ai militari della compagnia di Este e con il supporto di un elicottero della Sezione aerea di Venezia, è frutto di un'accurata attività di monitoraggio del territorio provinciale. Durante queste indagini, sono stati individuati prodotti pirotecnici in tre esercizi commerciali situati nella provincia di Padova.

In due interventi specifici, effettuati nella zona della stazione ferroviaria di Padova e a Maserà di Padova, i finanzieri hanno scoperto il materiale pirotecnico in due attività commerciali gestite da cittadini cinesi. Qui sono stati sequestrati circa 120 mila articoli, che, pur essendo conformi alla fabbricazione, erano detenuti senza le licenze necessarie e conservati insieme a materiali altamente infiammabili.

In un ulteriore intervento, questa volta a Tribano, sono stati trovati altri 30 mila articoli pirotecnici in un negozio, anch'essi venduti senza le prescrizioni di legge e stoccati insieme a oggetti pericolosi, come bombole di gas.