La slitta di Babbo Natale ‘fermata’ dal nuovo codice della strada: cosa è successo nel Padovano

Padova, 16 dicembre 2024 - Babbo Natale non rispetta il nuovo codice della strada: fermata dai carabinieri la ‘slitta’ allestita dai genitori dei bambini di una scuola materna. È l'incredibile vicenda accaduta ieri, domenica 15 dicembre, a Montegrotto Terme, Padovano. Festa guastata per una trentina di padovani, tra bambini e genitori, che anche quest’anno attendevano l’arrivo della Chiarastella, un’antica tradizione legata alla stella dei Re Magi.

Le regole più restrittive del nuovo regolamento stradale non hanno lasciato scampo nemmeno all’idolo dei bambini. Non si tratta della vera slitta trainata dalle renne, ma di un furgoncino addobbato e ingaggiato da una scuola materna per la felicità dei più piccoli. Le famiglie si erano date appuntamento per suonare nelle case e “portare la buona novella” della nascita di Gesù Bambino. Ma il programma della festa, - che prevedeva come tappa il quartiere Antoniano, nella zona tra Montegrotto e Abano – ha subito lo stop da parte di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abano.

I militari sono stati impietosi. Non hanno staccato nessuna multa, ma hanno bloccato il furgone perché non in regola con le nuove norme più rigide. Una volta fatto scendere l’autista in versione Babbo Natale, i carabinieri hanno passato al setaccio il furgoncino in versione slitta. Dalla mancanza della targa alle luci non a norma, la lista delle violazioni era lunga.

L’autista è stato quindi fatto scendere dal mezzo, lasciando i bambini della materna senza la visita di Babbo Natale. Alla fine i genitori sono stati costretti a fare il giro per le case rigorosamente a piedi.