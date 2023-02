Spacciava droga nella rimessa di casa a Legnaro: aveva 11 chili di cocaina ed eroina

Droga in ovuli pronta per la vendita

Padova, 7 febbraio 2023 - Undici chili di droga, tra cocaina ed eroina; arrestato un 31enne a Legnaro, in provincia di Padova, 'tradito' dal flusso di persone che si recava a casa sua per acquistare gli stupefacenti.

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra mobile della Questura di Padova hanno arrestato un nigeriano di 31 anni, residente a Polesella (Rovigo) ma di fatto occupante di un appartamento a Legnaro (Padova), trovato con 11 chilogrammi fra cocaina ed eroina, confezionati in 940 ovuli distribuiti a loro volta in 69 buste.

La droga era stata nascosta nell'appartamento e nell'attigua rimessa, nella quale gli investigatori avevano notato da tempo un notevole flusso di persone. L'uomo è stato portato nel carcere di Padova.