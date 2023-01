Spaccio di droga nel Nord Italia 18 in manette, 3 accusati anche di tentato omicidio

Parte della droga recuperata con la maxi operazione dalla Questura di Padova

Padova, 10 gennaio 2023 - Smantellato traffico di droga: 18 misure cautelari per spaccio ma anche e per tentato omicidio. La Squadra Mobile della Questura di Padova, coadiuvata da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto e dalle Mobili di Udine, Rimini, Trieste, Gorizia, Milano, e dei Commissariati di Jesolo (Venezia) e Tolmezzo (Udine), ha eseguito 18 misure cautelari personali, di cui tre in carcere, due di arresti domiciliari e 13 di obbligo di dimora a cittadini italiani e stranieri indagati a vario titolo di traffico illecito di cocaina, hascisc e marijuana. Gli indagati sono residenti in varie località della provincia di Padova, e in quelle di Udine, Rimini, Venezia, Trieste, Gorizia, e Milano. Tre di loro sono accusati pure di tentato omicidio e porto illegale di armi da fuoco, in relazione a una sparatoria avvenuta ad Ibiza (Spagna) nel giugno 2021, in cui rimase gravemente ferito uno chef originario di Napoli. Oltre 100 chili di droga, per 7 milioni di euro Il traffico di stupefacente accertato riguarda 109 chilogrammi in tutto, di cui 47 sequestrati; la droga avrebbe fruttato sul mercato circa 7 milioni di euro. Sono state effettuate pure 24 perquisizioni domiciliari nei confronti degli indagati e di altri, nelle medesime...