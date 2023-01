Padova, spari in aria vicino all'Ikea: in fuga ricercato per reati di droga

Polizia di Stato

Padova, 31 gennaio 2023 - Caccia con sparatoria questa mattina per catturare un 23enne algerino colpito da mandato per spaccio emesso dalle autorità francesi. Pedinato dalla questura di Gorizia, il 23enne è stato intercettato a Padova, a bordo di un'auto, nei pressi dell'Ikea di via Venezia, ma è riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

L'attività di pedinamento vedeva impegnati gli agenti della Questura di Gorizia; in loro supporto sono poi intervenuti gli uomini della squadra mobile di Padova, che ora coordinando le ricerche del fuggitivo in ambito provinciale, con il concorso della polizia stradale e dell'arma dei Carabinieri.

Esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco

E’ successo questa mattina, la polizia di Gorizia è intervenuta in via Venezia per fermare l' Audi con al volante il 23enne su cui pende un mandato di cattura.

Al momento dell’alt il ricercato è fuggito a folle velocità facendo perdere le tracce. Per impedire che investisse gli agenti che gli intimavano l'alt, i poliziotti hanno esploso in aria alcuni colpi d'arma da fuoco. L'auto è stata rinvenuta in un secondo momento lungo la Sr 308 all'altezza del comune di Cadoneghe. Le ricerche sono ancora in corso.