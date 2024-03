Topi, insetti e prodotti scaduti: sequestrate oltre 15 tonnellate di cibo destinato ai ristoranti di Padova

Padova, 13 marzo 2024 – Topi, insetti e prodotti scaduti trovati in un magazzino a Padova di uno dei rifornitori di generi alimentari dei ristoranti della zona. Oltre 15 tonnellate di cibo, di cui 11.400 chili circa di vegetali e 3.820 chili di carne, in parte scadute e stoccate in un deposito dove c'erano insetti e tracce biologiche di roditori. La scoperta è stata fatta dai finanzieri di Padova in un distributore di generi alimentari operante nei pressi della zona industriale che aveva attirato la loro attenzione per l'intenso commercio di prodotti destinati a ristoranti di cibi etnici e per un'anomala movimentazione di bancali in prossimità del capannone dell'azienda.

La verifica dei finanzieri

La prolungata giacenza dei prodotti all'esterno dei locali aziendali ha spinto i militari a verificare lo stato della merce. È stata così accertata la precarietà delle condizioni igieniche. E allora, per andare a fondo e verificare eventuali violazioni della normativa sulla conservazione degli alimenti, è stato chiesto il supporto del personale dell'Ulss 6 Euganea di Padova, in particolare degli ispettori del Servizio veterinario e del Servizio igiene, alimenti e nutrizione. Sono state quindi scoperte derrate alimentari con indicazioni in lingua cinese e conservate tra insetti e feci di topi.

Il sequestro

Il complesso aziendale, composto da un capannone, un muletto e due celle frigo industriali, è stato sottoposto a sequestro, assieme al cibo e a oltre 4.000 confezioni di liquidi alimentari di origine vegetale e a 18.000 bicchieri monouso. Due persone – evidenzia la Guardia di Finanza in un comunicato stampa - sono state denunciate alla Procura di Padova per commercio di sostanze alimentari nocive e violazioni specifiche alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari.