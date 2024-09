Valentina Boscaro scarcerata: nel 2022 uccise il fidanzato. Disposti gli arresti domiciliari

Padova, 14 settembre 2024 – Valentina Boscaro, condannata a 20 anni in secondo grado per l’omicidio del fidanzato Mattia Caruso, è stata scarcerata: il Tribunale del riesame ha preso la decisione in quanto la donna ha necessità di prendersi cura della figlia minorenne. E’ stata la Corte di cassazione a inviare gli atti su istanza dei difensori. La 32enne sconterà la pena agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

A Boscaro sarà però impedito di utilizzare computer e smartphone, e potrà comunicare esclusivamente con ui famigliari più stretti in attesa della sentenza definitiva della Cassazione.

Il delitto ha avuto luogo nel settembre 2022 in un parcheggio di Albignasego (Padova): Boscaro aveva pugnalato al cuore il compagno della sua automobile. Il coltello a serramanico usato per l’omicidio era stato ritrovato ripulito dal sangue nella giacca della donna. Dopo aver fornito due versioni contrastanti, aveva poi ammesso la sua responsabilità, spiegando di aver agito al culmine di una lite e dopo continui maltrattamenti da parte di Caruso.