Vigonza, trovato nel fiume Brenta il corpo senza vita di Ivan: il 16enne era scomparso da venerdì

Vigonza (Padova), 24 ottobre 2023 – Si sono concluse tragicamente le ricerche del giovane Ivan. È stato ritrovato nel tardo pomeriggio di lunedì 24 ottobre dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel fiume Brenta a Vigonza il corpo del 16 enne, di origine ucraina, di cui non si avevano notizie dalla giornata di venerdì 20 ottobre. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori di Vicenza, all'altezza del secondo ponte della ferrovia, recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giovane non aveva dato più notizia di sé dal 20 ottobre, da quando era uscito di casa per andare ad una sagra paesana a Noventa Padovana. Familiari e amici hanno tentato di chiamarlo al telefonino, ma l'apparecchio era spento e così hanno lanciato l'allarme sono iniziate le ricerche che si sono concluse con il ritrovamento del cadavere.

Le ricerche e l’appello dei genitori sui social

Una comunità padovana sconvolta per quanto successa che si è idealmente stretta in un profondo e commosso abbraccio alla famiglia. Questa ha vissuto giorni ed ore di grande ansia, in quanto il proprio figlio Ivan era scomparso dalle 16 di venerdì. Al fine di agevolare le ricerche dei vigili del fuoco ed autorità impiegate sul territorio, la famiglia aveva pubblicato la foto di Ivan sui social, con un disperato appello. Il 16enne, era uscito di casa il 20 ottobre, indossava una felpa sportiva verde scuro, pantaloni verde acceso e scarpe bianche. Portava uno zaino con lo stemma della Juventus, la sua squadra del cuore. Gli appelli della famiglia sono proseguiti per giorni, le ricerche sono iniziate subito da sabato dalle prime ore del mattino, fino al tragico ritrovamento del corpo del giovane nel fiume Brenta.